وقال روبين في تصريحات تليفزيونية: إن رئيس ريـال مدريد فلورنتينو بيريز أخبرني أنه يريد بيعي أنا وويسلي شنايدر؛ كي يستطيع إبرام صفقات قوية لتدعيم الفريق، بعد أن خسر الفريق كل البطولات موسم 2008/ 2009، لكن في الحقيقة كنت أود الاستمرار في مدريد.ورحل روبين عن ريـال مدريد إلى بايرن ميونخ، مقابل 25 مليون يورو، لعب الهولندي مع الفريق الألماني 232 مباراة، وسجل 121 هدف.