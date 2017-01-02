حرص أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على حضور مران المنتخب الوطني الأول باستاد القاهرة، في ثاني أيام المعسكر المغلق للفريق؛ استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية، التي تنطلق بالجابون منتصف يناير الجاري

وحضر أحمد مجاهد المران؛ لدعم ومؤازرة الفريق، وحرصا منه على تلبية أي احتياجات للجهاز الفني واللاعبين، وكان في استقباله إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، وظل مجاهد موجودا مع الفريق حتى انتهاء المران.