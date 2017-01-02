واصل المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، وجهازه المعاون، تدريباته، مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ثاني أيام معسكر الفراعنة؛ استعدادا لمباراة تونس الودية، يوم الأحد المقبل، ضمن الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية بالجابون