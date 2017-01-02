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تأجيل اجتماع مجلس الزمالك بسبب مرتضى منصور
02
يناير
2017
18:46 PM
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قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تأجيل جلسته الودية، التي كان مقرر لها اليوم الإثنين، مع مجلس إدارة القلعة البيضاء، لموعد آخر، لم يتحدد بعد؛ لحسم مصير الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد حلمي، الفترة المقبلة
وكان من المنتظر أن يجتمع المجلس اليوم، إلا أن ارتباط مرتضى منصور بحضور حفل إحدى المؤسسات الصحفية، منعه من حضور اجتماع مجلس الإدارة؛ لذلك تم تأجيله.
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