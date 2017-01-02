قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تأجيل جلسته الودية، التي كان مقرر لها اليوم الإثنين، مع مجلس إدارة القلعة البيضاء، لموعد آخر، لم يتحدد بعد؛ لحسم مصير الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد حلمي، الفترة المقبلة