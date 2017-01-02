حدد منتخب المغرب للشباب يوم 15 يناير الجارى، موعدًا لحضوره إلى القاهرة لمواجهة نظيره المصرى في مباراتين وديتين بالقاهرة يومى 17 و20 يناير، ضمن استعدادات المنتخب المصرى لبطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تقام بزامبيا في الفترة من 26 فبراير إلى 12 مارس المقبلين