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نتائج الجولة الـ13 بمجموعة القاهرة
02
يناير
2017
17:47 PM
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انتهت مباريات الجولة الـ13 بالمجموعة الثانية |القاهرة والقناة| بدوري القسم الثاني التي أقيمت اليوم الإثنين
وجاءت النتائج كالتالي: |سيراميكا كليوباترا مع منتخب السويس 1-1، نجوم المستقبل مع إف سي مصر 0-1، دمياط مع كهرباء الإسماعيلية 1-1، الشهداء مع الزرقا 2- 3، البنك الأهلي مع الترسانة 1-1، الاتصالات مع السكة الحديد 1-3، المريخ مع كوكاكولا 1-1، شبين مع الشرقية للدخان 1- 1|.
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