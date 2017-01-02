وجاءت النتائج كالتالي: |سيراميكا كليوباترا مع منتخب السويس 1-1، نجوم المستقبل مع إف سي مصر 0-1، دمياط مع كهرباء الإسماعيلية 1-1، الشهداء مع الزرقا 2- 3، البنك الأهلي مع الترسانة 1-1، الاتصالات مع السكة الحديد 1-3، المريخ مع كوكاكولا 1-1، شبين مع الشرقية للدخان 1- 1|.