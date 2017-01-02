هوكس يجتاز سبيرز بعد وقت إضافي في دوري السلة الأمريكي

(رويترز) - تألق تيم هاردواي في الوقت الإضافي وقاد أتلانتا هوكس للفوز 114-112 على سان أنطونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الأحد.

وعادل هاردواي أفضل رصيد له من النقاط في مباراة واحدة بتسجيل 29 نقطة منها رمية حرة مهمة في الوقت الإضافي ليحقق هوكس الانتصار.

وسنحت فرصة لسان أنطونيو لإدراك التعادل في الثانية الأخيرة لكن رمية كاوهي ليونارد ارتطمت بحلقة السلة قبل أن تخرج.

وسجل هاردواي 21 نقطة في النصف الثاني قبل أن يضيف أول ثماني نقاط في الوقت الإضافي ليكون اللاعب المؤثر في حسم الانتصار.

وأحرز هاردواي رمية حرة واحدة من أصل رميتين لسبيرز قبل 10.8 ثانية على نهاية اللقاء.

كما ساهم بول ميلساب بشكل كبير في فوز سبيرز بعدما أحرز 32 نقطة في أفضل أداء للاعب خلال الموسم الجاري.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)