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استقبال حافل لاوسكار من قبل جماهير شنغهاي سيبج مع وصوله للصين
شنغهاي (رويترز) - حظي اوسكار لاعب وسط منتخب البرازيل باستقبال حافل يوم الاثنين من قبل جماهير ناديه الجديد شنغهاي سيبج المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم فيما ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن اللاعب سيحصل على ما يقرب من 500 ألف دولار أسبوعيا وهو ما سيجعل منه أعلى اللاعبين راتبا في العالم.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال اوسكار لشنغهاي سيبج من نادي تشيلسي الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز إلا أن تقارير إعلامية رجحت ان شنغهاي دفع 60 مليون يورو (62.6 مليون دولار) لإغراء اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للعب للنادي المنتمي للدوري الصيني.
وهتفت الجماهير التي ارتدت قمصان الفريق بلونيها الأحمر والأبيض "اوسكار..اوسكار" عند وصول اللاعب البرازيلي إلى مطار شنغهاي الدولي يوم الاثنين. وتوقف اللاعب لتوقيع التذكارات قبل أن يصطحبه بعض مسؤولي الفريق إلى خارج المطار.
وقال تشاو لي (30 عاما) احد مشجعي شنغهاي سيبج عن أحدث الصفقات البرازيلية التي انضمت للنادي "اعتقد أنها (صفقة اوسكار) ستعزز بالتأكيد من قدرات النادي.
"هدفنا يتمثل في القتال من أجل الفوز البطولة دون أي شيء آخر."
والأرقام الواردة في تقارير وسائل إعلام بريطانية ستجعل أوسكار واحدا من أعلى اللاعبين راتبا في العالم حيث تشير إلى أنه سيحصل على 400 ألف جنيه استرليني (490760 دولارا).
ومع ذلك قد يتفوق عليه كارلوس تيفيز في حال توقيع اللاعب الأرجنتيني على عقد ضخم مع فريق شنغهاي سينهوا سيمنح المهاجم المميز 615 ألف جنيه استرليني أسبوعيا وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.
وأنهى شنغهاي سيبج موسم 2016 بالدوري الصيني الممتاز في المركز الثالث متراجعا بفارق 12 نقطة خلف قوانغتشو ايفرجراند البطل وخمس نقاط خلف جيانجسو سونينج صاحب المركز الثاني. وامتد الموسم من مارس آذار وحتى نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضيين.
وسجل اوسكار 38 هدفا في 203 مباريات مع تشيلسي ونال لقب الدوري الانجليزي وكأس رابطة الأندية الانجليزية والدوري الأوروبي خلال أربع سنوات ونصف قضاها مع النادي.
وسيلعب اوسكار إلى جانب الثنائي البرازيلي هالك وإلكسون. ويلعب الاثنان ضمن صفوف الفريق الصيني الذي يقوده اندريه فيلاس بواش المدرب السابق لتشيلسي.
(اعداد وتحرير احمد عبد اللطيف للنشرة العربية)
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