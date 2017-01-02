اخبار مصر
-
رياضة
- هوكس يجتاز سبيرز بعد وقت إضافي في دوري السلة الأمريكي
- استقبال حافل لاوسكار من قبل جماهير شنغهاي سيبج مع وصوله للصين
- إنتر ويوفنتوس يتصارعان على نجم سان جيرمان
- اليوم- انضمام 3 محترفين لصفوف المنتخب واكتمال القائمة الثلاثاء
- المصري يتواصل مع السفارة بنيجيريا للحصول على شرائط «أفياني»
- مصطفى فتحي يتوسط لتورينو الإيطالي لتخفيض مطالب الزمالك المالية
- «عبد الحفيظ» يستغل تواجده بالسعودية للتفاوض مع أحمد حمودي
- المدرب العام للمنتخب عن رحيل «كوبر» عقب كأس الأمم: «غير منطقي»
- بتروجت يتمسك بـ700 ألف دولار للموافقة على انتقال «بيكيلي» للأهلي
- يوفنتوس يرفض عرضا من برشلونة لـ«باولو ديبالا»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إنتر ويوفنتوس يتصارعان على نجم سان جيرمان
02
يناير
2017
13:15 PM
بواسطة
روما- (د ب أ):يدخل ناديا انتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليان في فترة الانتقالات الصيفية بعد نهاية الموسم الحالي صراعا قويا على ضم لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان الفرنسي، حسبما أفادت تقارير إعلامية
وأوضحت صحيفة |إل كورييري ديلو سبورت| الإيطالية الرياضية أن كلا من الناديين يسعى جاهدا لضم فيراتي في يونيو المقبل.
وولد اللاعب بمدينة بيسكارا وترك نادي بيسكارا الإيطالي في 2012 للانتقال إلى سان جيرمان.
ويحظى فيراتي باهتمام من عدة أندية أوروبية خلال الفترة الحالية مما يضاعف من احتمالات رحيله عن سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع