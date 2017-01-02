كتب- محمد مصطفى:انطلق معسكر المنتخب الوطني استعدادا لكأس الأمم الإفريقية بالجابون 2017، مساء الأحد، على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة

ويلعب المنتخب في المجموعة الرابعة بكأس الأمم، بجوار منتخبات غانا، وأوغندا، ومالي، المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 يناير، إلى 5 فبراير.

وخاض المران الأول، 20 لاعبا، بينهم 4 محترفين، وهم عمر جابر، وعمرو وردة، وكريم حافظ، ومحمود تريزيجية، فيما سينضم اليوم 3 لاعبين وهم محمود عبدالمنعم كهربا، ومحمد عبدالشافي، وأحمد حسن كوكا.

وأوضح إيهاب لهيطة مدير المنتخب، في تصريحات إذاعية صباح الإثنين، أن بقية اللاعبين الأربعة سينضمون لمعسكر المنتخب الثلاثاء، وهم محمد صلاح، ومحمد النني، وأحمد المحمدي، ورمضان صبحي.

وينتهي معسكر المنتخب يوم 11 يناير، يتخلله مباراة ودية أمام تونس يوم 8 يناير، قبل السفر إلى الجابون استعدادا لانطلاق البطولة.

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