تستأنف اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثالثة لدوري القسم الأول لكرة الصالات، وتقام 6 مباريات، حيث يلتقي المقاصة مع سكر الحوامدية، والشرطة مع دمنهور، والإسماعيلي مع الشرقية، والشمس مع البنك الأهلي، وكفر الشيخ مع ميت عقبة، والإعلاميين مع كهرباء القاهرة