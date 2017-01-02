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6 مباريات في الجولة الثالثة لدوري كرة الصالات.. اليوم
02
يناير
2017
11:47 AM
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تستأنف اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثالثة لدوري القسم الأول لكرة الصالات، وتقام 6 مباريات، حيث يلتقي المقاصة مع سكر الحوامدية، والشرطة مع دمنهور، والإسماعيلي مع الشرقية، والشمس مع البنك الأهلي، وكفر الشيخ مع ميت عقبة، والإعلاميين مع كهرباء القاهرة
يذكر أن فريق مصر المقاصة يحمل لقب بطولة دوري الصالات في الموسم الماضي، فيما جاء فريق ميت عقبة في مركز الوصيف.
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