يصل الثلاثي محمد صلاح لاعب روما الإيطالي، ومحمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة السعودى، ومحمود كهربا لاعب اتحاد جدة، إلى القاهرة مساء اليوم، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى الأول الذي انطلق أمس الأحد استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية بالجابون في الفترة من 14 يناير إلى 5 فبراير المقبل