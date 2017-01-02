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«رحيل» يؤجل عروض الرحيل عن الأهلي بسبب «معلول»
02
يناير
2017
11:47 AM
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قرر صبري رحيل الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأجيل عروض الرحيل عن القلعة الحمراء بعد اقتراب منافسه التونسي على معلول من الرحيل إلى الترجي التونسي في ظل رغبة الأخير في الرحيل عن الأهلي والعودة إلى تونس والانتقال إلى الترجي التونسي
رحيل تلقى أكثر من عرض محلي خلال الفترة الماضية بعد استبعاده من الحسابات الفنية للفريق إلا أنه قرر تأجيل الأمر في ظل ارتفاع مؤشرات رحيل على معلول الذي يضغط بقوة للموافقة على رحيله إلى الترجي التونسي الذي يواصل مسئولوه ضغوطهم على اللاعب لإقناعه بالرحيل عن الأهلي.
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