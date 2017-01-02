ينتظم أحمد كابوريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، اليوم الاثنين، بمعسكر المنتخب الوطني العسكري؛ استعدادًا للمشاركة ببطولة العالم العسكرية المقرر إقامتها بسلطنة عُمان خلال الفترة من الثالث عشر من يناير الجاري وحتى التاسع والعشرين من نفس الشهر