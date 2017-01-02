يستضيف فريق طنطا، في الثانية ظهر اليوم الإثنين، نظيره أسوان في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وتقام المباراة على ملعب ستاد طنطا

وكان الجهاز الفني لطنطا بقيادة خالد عيد، أنهى تجهيز لاعبيه فنيًا من أجل اللقاء خاصة أن المباراة تأتي عقب أيام من مباراة الداخلية في الأسبوع الأخير من الدوري الممتاز، بينما دخل أسوان معسكرا مغلقا لمدة يومين استعدادا للقاء.يذكر أن طنطا يحتل المركز الـ14 برصيد 15 نقطة متساويًا مع الداخلية في عدد النقاط، بينما يحتل أسوان المركز الـ16 برصيد 10 نقاط بالدوري العام.