انتهت منافسات الجولة الـ13 المجموعة الأولى |الصعيد| بدوري القسم الثاني، والتي أقيمت أمس الأحد بفوز فريق الأسيوطي خارج ملعبه على فريق ديروط بهدف نظيف ليرتفع رصيد الأسيوطي إلى 34 نقطة ويتصدر المجموعة، ويتوقف رصيد ديروط عند 16 نقطة

وسقط فريق المنيا في خسارة أمام فريق البداري 2 - 1 ليرتفع رصيد الأخير إلى 10 نقاط، ويتجمد رصيد المنيا عند 13 نقطة.وحقق نادي بني سويف الفوز على فريق الواسطى بهدف دون مقابل ليرتفع رصيده إلى 20 نقطة، ويتجمد رصيد الواسطى عند 5 نقاط.أما الألومنيوم فتعادل مع ضيفه فريق مركز شباب طامية، بدون أهداف كما تعادل بنفس النتيجة الفيوم مع طهطا، والجونة مع كيما أسوان، وناصر الفكرية مع سوهاج.