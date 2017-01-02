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انطلاق 9 مواجهات في مجموعة القاهرة.. اليوم
تنطلق، اليوم الإثنين، مباريات المجموعة الثانية |القاهرة والقناة| لمسابقة دوري القسم الثاني لكرة القدم بإقامة 9 مباريات؛ حيث يواجه القناة برصيد 9 نقاط نظيره فريق اتحاد الشرطة صاحب الـ 15 نقطة، بينما يحل فريق كهرباء الإسماعيلية برصيد 11 نقطة ضيفًا على نادي دمياط صاحب الـ 9 نقاط
ويلتقي فريق نجوم المستقبل صاحب الـ 17 نقطة في ملعب الترسانة مع فريق إف سي مصر برصيد 18 نقطة.كما يلتقي فريق الاتصالات برصيد 18 نقطة مع فريق السكة الحديد بقيادة خالد بيبو برصيد 16 نقطة، ويستضيف فريق الشهداء صاحب المركز الأخير برصيد 5 نقاط فريق الزرقا برصيد 9 نقاط، بينما يلعب البنك الأهلي الذي يحتل المركز العاشر برصيد 15 نقطة أمام فريق الترسانة صاحب الـ 12 نقطة.وفي بورسعيد يخوض فريق المريخ برصيد 19 نقطة مواجهة ساخنة أمام فريق كوكاكولا برصيد 17 نقطة.ويخوض فريق جمهورية شبين صاحب الـ 14 نقطة مواجهة قوية مع فريق الشرقية للدخان صاحب الترتيب الـ 15 برصيد 10 نقاط في ستاد جامعة المنوفية.ويلتقي فريق سيراميكا بقيادة سعد فاروق برصيد 16 نقطة مع فريق منتخب السويس بقيادة خالد جلال برصيد 25 نقطة باستاد القاهرة الدولي في الخامسة مساء.ويحصل فريق النصر المتصدر للقمة برصيد 29 نقطة على راحة في تلك الجولة.
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