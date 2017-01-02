وأضاف |جمعة| في تصريحاته لبرنامج |من الآخر مع محمد شبانة| على أثير إذاعة نغم إف إم، أنه جدد تعاقده مع المصري لمدة موسمين مقبلين، مؤكدا أنه لا يعلم أي شيء عما يثار في المواقع عن تفاوض بعض الأندية لضمه وعلى رأسها الزمالك.وقال |جمعة|: إنه فوجئ بانضمامه لقائمة المنتخب المصري المبدئية لأمم أفريقيا بالجابون؛ حيث أخبره أصدقاؤه بهذا الخبر، ولم يصدقهم إلا عندما شاهد القائمة في |التليفزيون| عقب نهاية مباراة القمة، مؤكدا أن أحدا في الجهاز الفني للمنتخب لم يحدثه أو يمهد له قبل ضمه للقائمة.وعن رأيه في أفضل لاعب مصري لعام 2016 اختار جمعة اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب، ونادي روما الإيطالي، مرجّحا كفته على عبد الله السعيد وأيمن حفني نجمي الأهلي والزمالك.