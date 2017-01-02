ينضم أحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، ومحمود كهربا، لاعب اتحاد جدة السعودي، ورمضان صبحي، لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، محمد عبدالشافي، لاعب أهلي جدة السعودي، اليوم الإثنين، إلى معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض نهائيات بطولة الأمم الأفريقية 2017 والتي تحتضنها الجابون، خلال الفترة من 14 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل