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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي وكأس مصر
02
يناير
2017
03:46 AM
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يقام، اليوم الإثنين، العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي وكأس مصر
وتستعرض |فيتو| مواعيد أبرز المباريات.الدوري الإنجليزي الممتاز:ميدلزبره مع ليستر سيتي 5:00 مساءً.إيفرتون مع ساوثهامتون 5:00 مساءً.مانشستر سيتي مع بيرنلي 5:00 مساءً.سندرلاند مع ليفربول 5:00 مساءً.وست بروميتش ألبيون مع هال سيتي 5:00 مساءً.وست هام يونايتد مع مانشستر يونايتد 7:15 مساءً.كأس مصر: أسوان مع طنطا 2:00 عصرًا.
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