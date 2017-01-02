يقام، اليوم الإثنين، العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي وكأس مصر

وتستعرض |فيتو| مواعيد أبرز المباريات.الدوري الإنجليزي الممتاز:ميدلزبره مع ليستر سيتي 5:00 مساءً.إيفرتون مع ساوثهامتون 5:00 مساءً.مانشستر سيتي مع بيرنلي 5:00 مساءً.سندرلاند مع ليفربول 5:00 مساءً.وست بروميتش ألبيون مع هال سيتي 5:00 مساءً.وست هام يونايتد مع مانشستر يونايتد 7:15 مساءً.كأس مصر: أسوان مع طنطا 2:00 عصرًا.