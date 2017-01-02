تقام، اليوم الإثنين، مباراة فريق تليفونات بني سويف صاحب الـ23 نقطة بالمركز الثاني، مع فريق قنا برصيد 14 نقطة، وذلك ضمن الجولة الـ13 بدوري القسم الثاني بالمجموعة الأولى |الصعيد|