ألغيت المباراة الودية التي كانت مقررة بين المنتخب المغربي لكرة القدم ونظيره الإيراني، في 6 يناير الحالي، بمدينة العين الإماراتية؛ حيث يجري المنتخب المغربي أسود الأطلسي تحضيراته لكأس أمم أفريقيا القادمة بالجابون المقررة في الرابع عشر من الشهر الحالي إلى الخامس من فبراير المقبل

ويجري اتحاد كرة القدم في المغرب اتصالات لإعداد مباراة ودية أخرى لتعويض مواجهة المنتخب الإيراني، حفاظا على البرنامج الذي أعدته الإدارة التقنية بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، استعداد لـ |كان| الجابون.ويواجه الأسود منتخب فنلندا 9 يناير الحالي، وذلك خلال المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني بالإمارات.ويأتي المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة لأمم أفريقيا، والتي تضم كلا من الكونغو وكوت ديفوار وتوجو، فيما تقام مباريات كأس الأمم الأفريقية 2017 في الفترة ما بين 14 يناير و5 فبراير المقبل بالجابون.