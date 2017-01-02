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صالح جمعة يتحدث عن مشاداته مع لاعبي الأهلي.. وإعجابه بـ غالي
كتب ـ مصطفى الجريتلي: قال صالح جمعة، لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، إن بالفعل حدثت مشادات بينه وبين أكثر من لاعب بالفريق، مشيرًا إلى أنهم كانوا من اللاعبين الكبار في الفريق كما أن الوقائع جاءت الواحدة تلو الأخرى
وأضاف |جمعة| ـ في تصريحات تليفيزيونية له في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين ـ : أكن للجميع الاحترام ولكن لابد أن يكون الاحترام متبادل بيننا أيًا كان فارق السن|.
وأشار لاعب الأهلي، إلى أن حسام غالي يُعد اللاعب الذي يغرب في أن يقتدي به خارج أو داخل الملعب؛ حيث تُثير تصرفات قائد الأهلي إعجابه :| يبلغ من العمر 35 عامًا ولازال محافظ على لياقته وجديته في المران|.
وأوضح أن أحمد الشيخ قبل عودته للمقاصة كان من أقرب اللاعبين له ولكن بعد رحيله أصبح كلاً من سعد سمير وأحمد فتحي وحسام عاشور من المقربين له في الفريق، مازحًا:| عبدالله السعيد لايتحدث مع أحد|.
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