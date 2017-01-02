كتب - محمد همام: طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الحصول على 40 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن خدمات لاعبه محمود عبد المنعم |كهربا|، والذي يلعب في صفوف اتحاد جدة هذا الموسم

وانتقل كهربا إلى |العميد| مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة في صفقة كلفت الاتحاد مايقرب من مليون و200 ألف دولار.

وأضاف مرتضى في تصريحات لبرناج |مساء الأنوار|:|تصيرحات وإشادة سيمويني مدرب أتليتكو مدريد جعلتني أطالب هذا المبلغ|.

وكان كهربا تألق في مباراة أتليتكو مدريد والتي جاءت ضمن احتفالية فريه بمرور 90 عامًا على إنشاء النادي حيث أحرز اللاعب هدفًا وساهم في هدف في مباراة انتهت بفوز فريق العاصمة الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويأتي كهربا في وصافة هدافي الدوري السعودي بعدما سجّل 13 هدفًا مع فريقه.

جدير بالذكر أن كهربا أعلن في وقت سابق أنه تلقى العديد من العروض سواء الخليجية أو الأوروبية، مؤكدًا أنه لن يرحل إلا بعد موافقة إدارة الزمالك.

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