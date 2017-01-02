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صالح جمعة يجيب.. لماذا يسعى البعض لتشويه صورته؟
كتب ـ مصطفى الجريتلي: استنكر صالح جمعة، لاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، محاولات البعض لتشويه صورته، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون ضريبة تواجده في القلعة الحمراء
وعُوقب اللاعب من قبٍل إدارة النادي الأهلي، في وقت سابق بسبب سهره.
وأضاف |جمعة| ـ في تصريحات تليفزيونية له مساء اليوم الأحد ـ:| لازالت في الجامعة ولدي أصدقائي الذين أخرج معهم وأخلع رداء كرة القدم وأعيش حياتي الطبيعي ولكن البعض يتصرف بطريقة فجة|.
وأوضح لاعب فريق كرة القدم، إن علاقته بمارتن يول، مدرب الأهلي السابق لم تكن جيدة؛ حيث فكر في الخروج من القلعة الحمراء حتى على سبيل الإعارة ولكن قدوم حسام البدري دفعه للتراجع عن ذلك.
وأضاف اللاعب :| حسام البدري يُضيف لي الكثير عكس يول، جاءني عرضًا من الوحدة السعودي وتحدثت مع سيد عبد الحفيظ ورفضوا وبالمناسبة الأمر أسعدني، وكذلك جائني عرضًا من ماديرا|.
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