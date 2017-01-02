كتب ـ مصطفى الجريتلي: قال صالح جمعة، لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، إن الزمالك فاوضه حينما كان يلعب في صفوف ناسيونال ماديرا البرتغالي، مشيرًا إلى أن القلعة الحمراء حينهما كانت دخلت في خط المفاوضات معه