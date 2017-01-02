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صالح جمعة: الزمالك فاوضني.. وهذا كان ردي على أحمد مرتضى
02
يناير
2017
01:14 AM
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كتب ـ مصطفى الجريتلي: قال صالح جمعة، لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، إن الزمالك فاوضه حينما كان يلعب في صفوف ناسيونال ماديرا البرتغالي، مشيرًا إلى أن القلعة الحمراء حينهما كانت دخلت في خط المفاوضات معه
وأوضح |جمعة| ـ في تصريحات تليفيزيونية له مساء اليوم الأحد ـ، أن أحمد حسام |ميدو|، تحدث معه حينما كان مقبلاً على قيادة الفريق بالإضافة سيد متولي وأحمد مرتضى، عضو مجلس الإدارة.
وأضاف لاعب فريق كرة القدم بالأهلي حاليًا: | حينما جلست مع مسؤولي الزمالك اعتذرت لأحمد مرتضى وأخبرته إني اتفقت مع القلعة الحمراء واحترمت بهم تقبلهم للأمر|.
وتعاقد الأهلي مع جمعة في الانتقالات الصيفية بموسم 2015 بعقد يمتد لـ 5 سنوات.
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