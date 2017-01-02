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مرتضى يتراجع: البديل سيكون أجنبي في حال رحيل حلمي
كتب - محمد همام: أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك، أنه بديل محمد حلمي، مدرب الفريق الأول سيكون أجنبيًا في حال رغبة حلمي في الرحيل
وكان مرتضى منصور، أعلن في وقت سابق عن عدم تعاقده مع مدرب أجنبي بسبب ارتفع سعر الدولار.
وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج |مساء الأنوار|:|حلمي سيحدد مصيره سواء بالبقاء أو بالرحيل غدًا الإثنين|.
وواصل:|البديل سيكون 3 مدربين وهم باتريس كارتيورن مدرب وادي دجلة السابق، والروماني سوموديكا والبرتغالي روماو في حال رحيل حلمي|.
وأتم:|أفضّل بقاء حلمي ، طالبته باختيار جهاز فني جديد في حال استمراره|.
جدير بالذكر أن مرتضى منصور أعلن في وقت سابق أن حلمي قد يرحل عن الفريق بعد خسارة الفارس الأبيض من غريمه الأهلي في القمة الأخيرة.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 34 نقطة، ليبتعد عن الأهلي المتصدر بفارق 11 نقطة، إلا أن الأبيض لديه مباراتين مؤجلتين أمام مصر المقاصة وطلائع الجيش.
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