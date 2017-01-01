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بالصور.. «الجدية» شعار المنتخب في أول مران استعدادا لأمم أفريقيا
01
يناير
2017
20:47 PM
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خاض المنتخب الوطني الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر المران الأول، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة في أول أيام معسكر الفراعنة قبل أمم أفريقيا
وظهرت الجدية على مران الفريق قبل اكتمال الصفوف، الثلاثاء المقبل، وتكفل أحمد ناجي بتدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى فيما أشرف أسامة نبيه وكوبر وفايز على تدريبات باقي اللاعبين.وشهد التدريب تواجد 4 محترفين هم عمر جابر المحترف ببازل السويسرى ومحمود تريزيجيه لاعب موسكرون البلجيكى وكريم حافظ لاعب لانس الفرنسى وعمرو وردة المحترف بانياتوليكوس اليوناني.
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