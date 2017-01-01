خسر المنتخب الوطني لكرة السلة، أمام نظيره المنتخب المغربي بنتيجة (73-68)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات البطولة العربية المقامة حاليا بالقاهرة وتستمر حتى يوم 8 يناير الجاري