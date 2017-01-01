أشاد الكابتن ربيع ياسين رئيس قطاع الناشئين بنادي الإنتاج الحربي- بفريق الشباب بالنادي، بقيادة أمير صلاح زكي المدير الفني، بعد فوزه اليوم الأحد، على نظيره أسوان، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب الإنتاج، ضمن مواجهات الجولة العاشرة لدوري الجمهورية للشباب