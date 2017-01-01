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بالصور.. ربيع ياسين يشيد بشباب الإنتاج بعد الفوز على أسوان
01
يناير
2017
20:46 PM
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أشاد الكابتن ربيع ياسين رئيس قطاع الناشئين بنادي الإنتاج الحربي- بفريق الشباب بالنادي، بقيادة أمير صلاح زكي المدير الفني، بعد فوزه اليوم الأحد، على نظيره أسوان، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب الإنتاج، ضمن مواجهات الجولة العاشرة لدوري الجمهورية للشباب
وأثنى نجم الأهلي والمنتخب السابق على أداء لاعبي الفريق، خاصة يوسف علاء حارس المرمى، ومحمود البدري وحسن صري قلبي دفاع الفريق، بالإضافة إلى لاعبي الإنتاج عمرو عادل وعلي أحمد وعبدالله محمد وعبد الرحمن بوجي وأحمد ياسر وكوتة وإسلام محمد.
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