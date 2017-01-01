أعلن الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال عن التشكيل الذي سيواجه فريق كريستال بالاس بعد قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي شهدت تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد النني أساسيا في المباراة