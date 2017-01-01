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هدافو الأهلي في 2016- مؤمن يتصدر القائمة وإيفونا يتفوق رغم رحيله
كتبت- نورهان سراج:تصدر مؤمن زكريا، قائمة هدافي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال عام 2016، والتي ضمت 21 لاعبا
وجاء عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق، في المركز الثاني، فيما تفوق الجابوني ماليك إيفونا الذي رحل قبل بداية الموسم الجاري على جميع مهاجمي الأهلي ليأتي في المركز الثالث.
وجاءت قائمة هدافي الأهلي كالتالي:
مؤمن زكريا 18 هدفا
عبدالله السعيد 17 هدفا
مالك إيفونا 9 أهداف
عماد متعب 8 أهداف
عمرو جمال 7 أهداف
وليد سليمان 7 أهداف
رامي ربيعة 6 أهداف
رمضان صبحي 6 اهداف
جون انتوي 6 أهداف
جونيور اجايي 5 أهداف
احمد فتحي 4 أهداف
سعد سمير 4 اهداف
أحمد الشيخ |هدفين|
حسام غالي |هدفين|
صالح جمعة |هدف وحيد|
احمد حجازي |هدف وحيد|
عمرو السولية |هدف وحيد|
محمد نجيب |هدف وحيد|
كريم نيدفيد |هدف وحيد|
علي معلول |هدف وحيد|
مروان محسن |هدف وحيد|
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