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مدافع المقاصة: أفضل اللعب في الأهلي عن الزمالك لهذا السبب
كتبت- نورهان سراج: يرى أحمد سامي، مدافع فريق المقاصة، أنه كان يستحق الانضمام لقائمة المنتخب الوطني، الذي يستعد لخوض منافسات أمم إفريقيا في الجابون منتصف الشهر الجاري
وقال أحمد سامي في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: |كنت استحق الانضمام للمنتخب، ولكن في النهاية أحترم وجهة نظر الجهاز الفني|.
وأضاف: |لو كنت لاعبا في الأهلي أو الزمالك، كنت سأنضم بسهولة لقائمة المنتخب، لابد أن ينظر الجهاز الفني للأندية الأخرى|.
وتابع: |في حالة وصول عرض جدي من الأهلي والزمالك سأفاضل بين الإثنين من ناحية فرصة اللعب|.
وأكمل: |أرى أن فرصتي في اللعب للزمالك صعبة، فالزمالك يمتلك عدد كبير من اللاعبين في نفس المركز أمثال علي جبر والونش ودويدار وإسلام جمال وشوقي السعيد|.
واسترسل: |فرصتي في اللعب للأهلي أكبر وأفضل، لأن الفريق الأحمر يمتلك الرباعي سعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة وأحمد حجازي فقط، والإصابات في هذا المركز كثيرة، لذلك أفضل الأهلي|.
وأتم: |حسام البدري قال لي أنه ربما يصبح لدي فرصة قريبا للعب في الأهلي|.
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