كتب- عمر قورة: ينطلق اليوم الأحد معسكر الإعداد للمنتخب المصري لكرة القدم، استعدادًا لمسابقة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، المقررة يوم 14 يناير المقبل

وكشف إيهاب لهيطة، مدير الكرة لمنتخب مصر، البرنامج الذي يسير عليه الفراعنة خلال المعسكر المغلق، في تصريحات إذاعية لمحطة |الشباب والرياضة| صباح الأحد، مشيرًا إلى أن الفريق سيتدرب يوميا على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة في السادسة مساءً، حتى خوض ودية تونس.

ومن المقرر أن يواجه منتخبنا الوطني نظيره التونسي يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة السادسة مساءً، في البروفة الأخيرة للشقيقين قبل خوض غمار المنافسة في |كان 2017|.

وأضاف لهيطة أن المنتخب سيكمل التدريبات بعد المباراة ويحصل على راحة في 12 يناير، قبل السفر إلى الجابون يوم 13 من ذات الشهر، في رحلة طيران تستغرق ست ساعات، مضيفًا أن الجابون بلد ومستقر، وسيتم اصطحاب طباخ لإعداد الطعام للبعثة طوال فترة الإقامة هناك.

وأفاد في ختام تصريحاته أن المحترفين في الدوري الإنجليزي سيصلون القاهرة في موعد أقصاه الثالث من يناير، على أن يكتمل قوام المنتخب في 4 يناير، وهو الموعد الذي حدده الاتحاد الافريقي لإرسال القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبًا.

وكان المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر أعلن قائمة أولية مكونة من 27 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: عصام الحضري وشريف إكرامي وأحمد الشناوي ومحمد عواد.

الدفاع: أحمد فتحي وأحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي وأحمد دويدار وعلي جبر و أحمد حجازي وعمر جابر وسعد سمير وكريم حافظ وحمادة طلبة.

الوسط: عبد الله السعيد وإبراهيم صلاح ومحمد النني ومحمد إبراهيم وطارق حامد ومحمود تريزيجيه ومحمود كهربا ورمضان صبحي.

الهجوم: عمرو وردة ومروان محسن ومحمد صلاح وأحمد حسن كوكا وأحمد جمعة.

يقع منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة 7 مرات، في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات غانا وأوغندا ومالي.

جدير بالذكر أن آخر مشاركة للفراعنة في كأس الأمم الأفريقية تعود إلى عام 2010 بالنسخة التي أُقيمت بأنجولا، وفاز بها رجال المدير الفني السابق حسن شحاتة بالكأس الثالث على التوالي.

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