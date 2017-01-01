6 تهديدات بالانسحاب والاستقالة من مرتضى منصور في 2016

كتب- مصطفى الجريتلي:واصل رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، سلسلة التهديد بالانسحاب من الدوري أو المباريات من جهة أو تقدمه بالاستقالة من جهة أخرى في عام 2016

|مصراوي| يرصد عبر تقرير تلك التهديدات:

الجمعة 23 ديسمبر

على هامش الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة، أعلن مرتضى منصور، استقالته حال استمرار رغبة |الجبلاية| في تأسيس لجنة قيم وأخلاق خلال الجمعية العمويمة الطارئة.

وأضاف |منصور| ـ في تصريحات صحفية له حينها: |أوجه رسالة لأعضاء اتحاد الكرة، لو تم اعتماد تشكيل لجنة القيم والأخلاق، سأستقيل ولن أصمت أبدًا عن هذه المهزلة، لن يتم معاقبتي من قبل اتحاد الكرة وأحمد مجاهد، الجمعية العمومية هيّ صاحبة القرار في معاقبتي فقط|.

الأحد 4 ديسمبر

لم ينتظر رئيس نادي الزمالك، نهاية مباراة الأهلي ومصر المقاصة، حتى أعلن قراره بالإنسحاب من الدوري لاحتساب حكم ذلك اللقاء، إبراهيم نور الدين، ركلة جزاء لصالح القلعة الحمراء.

وأضاف |منصور| ـ في بيان حينها:| لن نستكمل الدوري بسبب المجاملات الفجة في بعض المباريات|.

الثلاثاء 22 نوفمبر

استنكر رئيس الزمالك، تصريحات نظيره في الأهلي بخصوص حاجة التحكيم المصري لوقفة وصعوبة استكمال الددوري بحكام أجانب لحل الأمر؛ حيث لوّح مرتضى بالاستقالة في تصريحاته بسبب ماوصفه بـ |إرهاب الحكام|.

وأضاف |منصور| ـ في تصريحات تليفزيونية له حينها: حزين من محمود طاهر بسبب تصريحاته الأخيرة، ما قاله بشأن الحكام غير صحيح، الأهلي لا يتعرض لظلم تحكيمي، أجايي سجل هدفا في الإنتاج من خطأ في حين الزمالك لم يجامل من التحكيم في أي وقت|.

الاثنين 4 أكتوبر

هدد مرتضى منصور، بالانسحاب من نهائي أبطال أفريقيا حال عدم حضور 100 ألف مشجع.

وقال في تصريحات تليفزيونية له حينها: ||لن ألعب المباراة في حالة الموافقة على حضور 20 ألف مشجع فقط، نريد حضور كامل للجماهير، الأمر واضح وغير قابل للنقاش|.

وفاز الزمالك بهدف نظيف على نظيره صن داونز في تلك المباراة ولكن مجموع المبارتين لم يكن في صالحه، لذا توّج النادي الجنوب أفريقي بالبطولة.

الأربعاء 25 مايو

وفي واقعة مشابهه لمباراة الأهلي ومصر المقاصة، أعلن مرتضى منصور، الانسحاب من الدوري؛ لطرد الحكم عدد من لاعبين المقاولون العرب في مباراته أمام الأهلي بالدوري موسم 2015 -2016.

الاثنين 18 يناير

لوح مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية، بالانسحاب من مواجهة الأهلي، حال إقامة القمة رقم 111 على ملعب برج العرب بدلاً من بتروسبورت، ولكنها لم تستمر حيث خضع للأمر وأُقيمت المباراة في ملعب برج العرب وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

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