ويحتل الإعلاميون المركز الأول برصيد 26 نقطة، ويليه الطائرات في المركز الثاني برصيد 21 نقطة ثم جينيس في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ويليه المعادي الرابع بفارق الأهداف عن جينيس، ثم الصيد في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.وجاء جدول الترتيب كالتالي: