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جدول ترتيب مجموعة الجيزة بالقسم الثالث عقب الدور الأول
01
يناير
2017
11:47 AM
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انتهت مباريات الجولة الحادية عشرة لدوري القسم الثالث لكرة القدم والتي تنظمها منطقة الجيزة، وتنشر بوابة |فيتو| جدول ترتيب المجموعة الرابعة |أ|
ويحتل الإعلاميون المركز الأول برصيد 26 نقطة، ويليه الطائرات في المركز الثاني برصيد 21 نقطة ثم جينيس في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ويليه المعادي الرابع بفارق الأهداف عن جينيس، ثم الصيد في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.وجاء جدول الترتيب كالتالي:
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