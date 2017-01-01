اخبار مصر
-
رياضة
- مؤمن سليمان مديرا فنيا لسموحة خلفا لحلمي طولان
- مدرب بتروجيت يكشف ميزة يتفوق بها بيكلي عن لاعبي الأهلي
- طلبه يرد على منتقديه ويكشف ناديه الجديد
- جماهير روما تختار- صلاح أفضل لاعب.. وصاحب أجمل هدف في 2016
- محمد صفوت يلتقي بطل فرنسا في بطولة ميللوت للتنس
- الأهلي ينهي صفقة الإثيوبي بيكلي خلال ساعات
- ربيعة يخضع لفحوصات طبية بعيادة طبيب الأهلي
- التعدين يقرر قيد «إيزي» بعد وصول البطاقة الدولية
- رونالدو يهنئ والدته بالعام الجديد
- بالصور.. لاعب طلائع الجيش يدخل عش الزوجية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
كواليس جلسة البدري مع وكيل أنطوي لإنهاء الأزمة
01
يناير
2017
11:47 AM
بواسطة
عقد حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي جلسة خاصة مع وكيل الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق لبحث أزمة اللاعب وحسم مستقبله مع الفريق
وأوضح مصدر داخل الأهلي أن الأهلي طالب في جلسته بضرورة إحضار عرض رسمي للاعب للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. يذكر أن الجلسة تطرقت لغضب الأهلي من اللاعب بسبب سفره إلى بلاده دون الحصول على إذن من الجهاز الفني إلا أن وكيل اللاعب أكد أن اللاعب يحترم الأهلي ومسئوليه وأن سفره المبكر جاء بعد خروجه من قائمة معسكر موقعة الزمالك الأخيرة في منافسات الدور الأول بمسابقة الدوري الممتاز وأن اللاعب خرج وأكد في تصريحاته عدم هروبه وأنه يحترم الأهلي وتعاقده مع النادي.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع