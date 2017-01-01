وأوضح مصدر داخل الأهلي أن الأهلي طالب في جلسته بضرورة إحضار عرض رسمي للاعب للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. يذكر أن الجلسة تطرقت لغضب الأهلي من اللاعب بسبب سفره إلى بلاده دون الحصول على إذن من الجهاز الفني إلا أن وكيل اللاعب أكد أن اللاعب يحترم الأهلي ومسئوليه وأن سفره المبكر جاء بعد خروجه من قائمة معسكر موقعة الزمالك الأخيرة في منافسات الدور الأول بمسابقة الدوري الممتاز وأن اللاعب خرج وأكد في تصريحاته عدم هروبه وأنه يحترم الأهلي وتعاقده مع النادي.