تشهد منافسات المجموعة الرابعة |ب| لدوري القسم الثالث لكرة القدم، والتي تنظمها منطقة القاهرة في الموسم الجاري، منافسة قوية بين الفرق المشاركة على قمة المجموعة بعد انتهاء مباريات الجولة العاشرة

ويحتل العبور المركز الأول برصيد 19 نقطة، ويليه البلاستيك في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ثم اسكو في المركز الثالث بفارق الأهداف، والشمس في المراكز الرابع بفارق الهدف هو الآخر عن البلاستيك واسكو.وجاء جدول الترتيب كالتالي: