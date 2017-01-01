وقالت الدكتورة نعمات ساتى رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني: إن القافلة نجحت في رسالتها رغم معاناة السفر، مشيدة بدعم وتعاون مدير أمن شمال سيناء من خلال الاتصال بمشرف عام القافلة حتى وصولها إلى قاعات الدرس، وكذلك دعم وكيل وزارة التربية والتعليم للقافلة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مجهود قيادات الشباب والرياضة بالمحافظة.وأضافت نعمات ساتى أن رغم الظروف الأمنية إلا أن هناك إصرارا من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على مواصلة القوافل التعليمية التي تشمل كافة التخصصات لتقديم الشرح والمراجعة لطلاب الشهادات العامة خاصة في تلك الفترة التي تسبق امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى الدور البطولي لمعلمي القافلة الذين أصروا على تنفيذ القافلة في موعدها رغم معاناة السفر. وأكدت رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني أن القافلة مستمرة في خطتها لدعم المحافظات الحدودية والفقيرة ومحافظات الصعيد، حيث تصل الأسبوع الحالي لمدينة قنا ويليها محافظات البحر الأحمر ومطروح وأسوان.