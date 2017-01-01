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نادي الشمس ينظم عددا من الرحلات بمناسبة رأس السنة
ينظم نادي الشمس، بالتعاون مع بعض شركات السياحة، عددًا من الرحلات، بشرم الشيخ والغردقة وسفاجا، خلال فترة رأس السنة
كما ينظم النادي، رحلة إلى سفاجا 4 أيام في فندق لمار شاملة الإفطار والغداء والعشاء ويبدأ سعر الفرد سنجل 1420 والفرد في غرفة مزدوجة 1075 والفرد في غرفة ثلاثية 1045. كما ينظم النادي رحلة إلى فندق تروبيتيل |نعمة باي | بشرم الشيخ لمدة أربعة أيام شاملة الإفطار والغداء والعشاء والمشروبات الساخنة تبدأ سعر الرحلة للفرد في الغرفة المفردة من 2335 جنيها، بينما الغرفة المفرد الثنائية بـــ 1685 جنيها، بينما الغرفة الثلاثية بــ1655 جنيها، أما للطفل فالسعر يبدأ من 885 جنيها. وينظم النادي رحلة إلى الغردقة بفندق رويال لمدة أربعة أيام شاملة الإفطار والغداء والعشاء وبوفية مفتوح لمدة 24 ساعة للمشروبات الساخنه تبدأ سعر الرحلة للفرد في الغرفة المفردة من 1995 جنيها، بينما الغرفة المفرد الثنائية بـــ 1545 جنيها، بينما الغرفة الثلاثية بـــ1395 جنيها.
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