ويلتقي الزمالك مع مصر المقاصة، ووادي دجلة مع حرس الحدود، والاتحاد السكندري مع الشرقية للدخان، والقناة مع سموحة، والداخلية مع النصر للتعدين، وطنطا مع فاركو، وغزل المحلة مع إنبي، والإنتاج الحربي مع أسوان، وبتروجت مع الإسماعيلي، والأهلي مع الشرطة، والجيش مع الشرقية.وتختتم مباريات الجولة غدًا الاثنين بمواجهة المصري مع المقاولون العرب في بورسعيد.