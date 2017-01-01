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«شباب الزمالك» يستضيف المقاصة اليوم بدوري الجمهورية
01
يناير
2017
08:46 AM
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تنطلق اليوم الأحد، مباريات الجولة العاشرة لدوري الجمهورية للشباب لكرة القدم تحت 19 سنة مواليد 1997، والتي ينظمها اتحاد الكرة بنظام المجموعتين في الموسم الجاري
ويلتقي الزمالك مع مصر المقاصة، ووادي دجلة مع حرس الحدود، والاتحاد السكندري مع الشرقية للدخان، والقناة مع سموحة، والداخلية مع النصر للتعدين، وطنطا مع فاركو، وغزل المحلة مع إنبي، والإنتاج الحربي مع أسوان، وبتروجت مع الإسماعيلي، والأهلي مع الشرطة، والجيش مع الشرقية.وتختتم مباريات الجولة غدًا الاثنين بمواجهة المصري مع المقاولون العرب في بورسعيد.
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