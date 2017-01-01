وتم اختيار الأفضل من بين اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى بالفريق الأول واللجنة الفنية والجهاز الفنى والإدارى والطبى لفرق قطاع الناشئين ومدرسة الكرة.وجاءت نتيجة الاستفتاء كما يلى:حصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم محمد فتحى ومحمود متولى على لقب أفضل لاعب وهما من أكثر اللاعبين مشاركة وأداء جيد بالفريق وحصل محمد عواد على لقب أفضل حارس.أما لقب أفضل لاعب ناشئ فكان من نصيب كل من محمد عبد السميع ومحمود عبدالله وحصل عبد الرحمن صلاح على أفضل حارس ناشئ. وحصد أحمد الجمل لقب أفضل مدير فنى بالقطاع وتصدر حمدي عبد الوهاب كأفضل مدرب عام ومحمد عجيلة أفضل مدرب حراس مرمى بالقطاع أما لقب أفضل مدرب بمدرسة الكرة فكان من نصيب شريف عمارة وحصد لقب أفضل فريق بقطاع الناشئين |فريق مواليد ٩٩|، وفاز جمال الحلوس، كأفضل إدارى بقطاع الناشئين.