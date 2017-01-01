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اليوم.. بدء الدور الثاني لدوري مراكز الشباب بالغربية
تنطلق اليوم الأحد، فعاليات الدور الثاني لدوري مراكز الشباب النسخة الرابعة المرحلة الأولى، على مستوى محافظة الغربية برعاية المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، وإشراف محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وعلي الراعي وكيل المديرية للشباب
وتتضمن البداية لقاءات المجموعة الأولى بمباراة فريق مركز شباب قطور المتصدر للمجموعة برصيد 24 نقطة مع مركز شباب محلة حسن صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة، ومباراة فريقي شبراملس مع شبشير الحصة صاحب المركز الثاني برصيد 23 نقطة ومباراة مركز شباب الجابرية صاحب المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط مع فريق مركز شباب الفرستق صاحب المركز التاسع برصيد 11 نقطة ومباراة فريق مركز شباب شنراق صاحب المركز السابع برصيد 14 نقطة مع فريق مركز شباب فيشا سليم صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة.كما تقام مباراة فريق مركز شباب دمشيت صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة مع فريق مركز شباب ميت بدر حلاوة صاحب المركز الثاني عشر والأخير برصيد 3 نقاط، ومباراة فريق مركز شباب محلة أبوعلي صاحب المركز العاشر برصيد 11 نقطة مع فريق قسطا الحصان الأسود هذا الموسم صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة، فيما تقام مباريات المجموعة الثانية غدا الإثنين.
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