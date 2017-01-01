أعلن أيمن جاب الله، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف، قائمة الفريق المرشحة لمواجهة الواسطى بالأسبوع الـ13 بالقسم الثانى لمجموعة الصعيد، المقرر لها اليوم الأحد، على ملعب ستاد بنى سويف

وشملت القائمة 19 لاعبا هم: وائل حفنى، وشريف عبد العزيز لحراسة المرمى، وحسن جاد، ومحمود حسين، وأحمد شحاتة، وهيثم متعب، وسيد شعبان، ومحمد حجازى، ومصطفى قاسم، وأحمد رمضان، وكريم سيد، وعبد الواحد عبد العزيز، وأحمد الدكش، وحسام أيمن، وإبراهيم نبيل، وحسام عيسى، وميدو سيد، وعونى سيد، وشعبان سيد.ويحتل بنى سويف المركز الـ5 برصيد 17 نقطة.