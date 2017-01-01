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الشرقية يخوض أول تدريباته استعدادا للتعدين
01
يناير
2017
06:46 AM
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يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية للتدريبات اليوم الأحد، على ستاد جامعة الزقازيق، وذلك استعدادا للمواجهة المقبلة أمام النصر للتعدين في دور الــ 32 من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل
. وكان منير عقيلة المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة من التدريبات خوفا عليهم من الإجهاد على أن يعود الفريق للتدريبات اليوم. وكانت آخر مرة خاض فيها الفريق تدريباته على ستاد جامعة الزقازيق قبل مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.ويأتي قرار عقيلة لخوض الفريق تدريباته على ستاد جامعة الزقازيق لمؤازرة الجماهير للاعبين وتدعيمهم قبل المباراة .
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