تستأنف في الثانية والنصف مساء اليوم الأحد، منافسات دوري القسم الثاني لكرة القدم بمجموعة الصعيد، بإقامة 7 مواجهات،حيث يستضيف ديروط في المركز الـ7 برصيد 16 نقطة، نظيره الأسيوطي المتصدر للمجموعة برصيد 31 نقطة

وعلى ملعب ستاد الألومنيوم، يستضيف الألومنيوم، في المركز الـ6 برصيد 16 نقطة، نظيره مركز شباب طامية، في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط.ويحل الواسطى برصيد 5 نقاط ضيفا على نظيره بنى سويف في المركز الـ5 برصيد 17 نقطة، بينما يستضيف نادي الفيوم في المركز الـ10 برصيد 13 نقطة، نظيره طهطا في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة.كما يلتقي المنيا في المركز الـ11 برصيد 13 نقطة مع البداري صاحب المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، بينما يستضيف الجونة المتألق في المركز الـ3 برصيد 22 نقطة نظيره كيما أسوان في المركز الـ8 برصيد 14 نقطة.وتختتم منافسات اليوم بلقاء ناصر الفكرية في المركز الـ15 برصيد 8 نقاط، مع نظيره سوهاج في المركز الـ4 برصيد 22 نقطة.