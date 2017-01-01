اخبار مصر
-
رياضة
- ميسي يهنئ جمهوره بالعام الجديد
- مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والسعودي
- محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في روما عام 2016
- بالصور.. صفحة الأهلي تعلن أفضل نجوم المارد الأحمر في 2016
- ضربة رأس فينالدم تمنح ليفربول الفوز على مانشستر سيتي
- ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي.. وتشيلسي يعادل رقما قياسيا في الانتصارات
- المنتخب يوضح معايير اختيار اللاعبين
- صلاح خارج قائمة ماركا كأفضل لاعبي العالم لعام 2016
- «ميدو» و«الأحمر» يهنئان المصريين بالعام الميلادي الجديد
- حازم إمام وأسرته يحتفلون بالعام الميلادي الجديد
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالصور.. صفحة الأهلي تستعرض أهم إنجازاته في 2016
01
يناير
2017
05:46 AM
بواسطة
نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك| مجموعة من الصور توضح أهم البطولات التي حصل عليها النادي في عام 2016، في جميع الألعاب الرياضية، وذلك ضمن احتفالات النادي بالعام الجديد
وأظهرت الصور أهم بطولات النادي في مختلف الألعاب الرياضية، وكان على رأسها حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لبطولة الدوري العام للمرة 38 في تاريخه، كما تصدر فريق السلة لبطولة أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي، وحقق بطولة دوري المرتبط أيضا، بجانب حصول فريق الطائرة للسيدات على بطولة الاندية العربية، وحصد فريق اليد لبطولة الدوري، وغيرها من البطولات الفردية والجماعية التي حققها أبناء المارد الأحمر على مدى العام المنقضي.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع