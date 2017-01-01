نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك| مجموعة من الصور توضح أهم البطولات التي حصل عليها النادي في عام 2016، في جميع الألعاب الرياضية، وذلك ضمن احتفالات النادي بالعام الجديد

وأظهرت الصور أهم بطولات النادي في مختلف الألعاب الرياضية، وكان على رأسها حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لبطولة الدوري العام للمرة 38 في تاريخه، كما تصدر فريق السلة لبطولة أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي، وحقق بطولة دوري المرتبط أيضا، بجانب حصول فريق الطائرة للسيدات على بطولة الاندية العربية، وحصد فريق اليد لبطولة الدوري، وغيرها من البطولات الفردية والجماعية التي حققها أبناء المارد الأحمر على مدى العام المنقضي.