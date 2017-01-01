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بالصورة.. محمد صلاح يهنئ متابعيه بالعام الجديد من لندن
01
يناير
2017
05:46 AM
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حرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم وصانع ألعاب فريق روما الإيطالي، على تهنئة متابعيه بالعام الجديد
ونشر صلاح صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي |تويتر| من أحد الفنادق في مدينة لندن البريطانية وعلق عليها قائلا: |Happy New Year from London|.
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