بالصورة.. محمد صلاح يهنئ متابعيه بالعام الجديد من لندن

حرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم وصانع ألعاب فريق روما الإيطالي، على تهنئة متابعيه بالعام الجديد

ونشر صلاح صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي |تويتر| من أحد الفنادق في مدينة لندن البريطانية وعلق عليها قائلا: |Happy New Year from London|.