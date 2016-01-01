وقال |ميدو|، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي |تويتر|، مساء اليوم: |كل عام وأنتم بخير، عام سعيد عليكم جميعا إن شاء الله|.وأضاف أحمد الأحمر: |إن شاء الله سنة ٢٠١٧ تكون صحة وسعادة وخير على الجميع وبلدنا تكون في أحسن حال يارب|.