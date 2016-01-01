حرص الثعلب الصغير حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، على تهنئة الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد

ونشر |إمام|، صورة له برفقة زوجته وبناته الثلاث، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي |تويتر|، اليوم السبت، وعلق عليها قائلا: |كل سنة وأنتم طيبين|.وكان حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة توجه مؤخرًا إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.