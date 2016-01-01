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حازم إمام وأسرته يحتفلون بالعام الميلادي الجديد
31
ديسمير
2016
23:46 PM
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حرص الثعلب الصغير حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، على تهنئة الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد
ونشر |إمام|، صورة له برفقة زوجته وبناته الثلاث، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي |تويتر|، اليوم السبت، وعلق عليها قائلا: |كل سنة وأنتم طيبين|.وكان حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة توجه مؤخرًا إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.
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